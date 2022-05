Tráfego na BR-153, em Aparecida de Goiânia, é liberado após finalização de obra

A Triunfo Concebra, concessionária responsável pela administração da rodovia BR-153, anunciou a finalização da construção da ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, o trânsito de veículos no local já foi liberado e toda sinalização vertical e horizontal já foi retirada.

A ponte precisou ser construída para substituir o antigo sistema de drenagem da rodovia e que não conseguia mais suportar a capacidade de vazão de água das chuvas ao Ribeirão Santo Antônio. Outro motivo pelo qual a obra foi necessária diz respeito às erosões provocadas no sistema de pavimentação neste trecho da BR-153 que, de acordo com consultores estruturais e geotécnicos, foi constatado um comprometimento na estrutura e fundação de bueiros e dos aterros laterais.

Construção da ponte na BR-153, em Aparecida de Goiânia

Para que a obra fosse concluída, foi preciso empenhar mais de 90 profissionais diretos e indiretos, entre os meses de fevereiro e maio. Passando por diversas etapas de construção, a Triunfo Concebra precisou levar em consideração a solução mais adequada quanto ao saneamento deste trecho da via, por isso optou por construir uma ponte de concreto armado.

A estrutura possui 30 metros de comprimento com lajes de aproximação estaqueadas, de 6 metros de comprimento cada lado. Ao todo, a ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio possui de 42 metros, contendo em sua estruturação 12 vigas pré-moldadas em concreto, além de contar com uma fundação composta por 54 estacas metálicas de 17 metros de comprimento, em média, para suporte das vigas e das lajes de transição.

É importante ressaltar e deixar claro que a liberação do tráfego no km 508 da BR-153, só aconteceu depois de uma inspeção feita em conjunto com representantes da Polícia Rodoviária Federal, da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres e equipe técnica da Triunfo Concebra, de forma a garantir a segurança dos motoristas e a fluidez do trânsito.

