Alego aprova em 1ª votação, projeto que aumenta em 12,4% o efetivo dos bombeiros

Foi aprovado por unanimidade, entre os deputados da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), um projeto que visa ampliar em 12,4% o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do estado (CBMGO). A matéria que é de autoria do Governo Estadual conseguiu emplacar 22 votos a favor e nenhum contra, na sessão realizada nesta terça-feira (17/5). Após a aprovação em 1ª votação, a matéria segue para a votação definitiva.

O objetivo por trás do projeto é a reestruturação dos quadros da corporação, onde a principal mudança diz respeito a expansão do efetivo, que passará de 4.988 para 5.609 cargos, além de acompanhar a expansão dos bombeiros ao longo do território goiano. Outro ponto levantado pelo projeto é a alterações nos critérios de promoções.

A medida pretende alterar os atuais 50% nos quadros de acesso à promoção para fixar um novo percentual em 35%. De acordo com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, da forma como está hoje em dia, os bombeiros que possuem uma experiência profissional menor são favorecidos, pois passam na frente de outros com um tempo de carreira maior.

Ainda de acordo com o Comando-Geral, não haverá prejuízos para nenhum bombeiro militar, mesmo com a alteração na quantidade de capitães. Em meio a votação, o deputado estadual Humberto Teófilo (Patriota) propôs uma emenda que visa equiparar as promoções do Corpo de Bombeiros com o da Polícia Militar. Todavia, a emenda foi rejeitada por 16 votos a seis, com duas abstenções.

Impacto financeiro

Conforme cálculo do Governo de Goiás, a reestruturação terá um impacto financeiro, a partir do mês de julho de 2022, de de R$ 2.161.428,09. Já em relação aos exercícios de 2023 e 2024, o valor total estimado é de R$ 4.322.856,19.

