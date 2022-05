Cine Cultura, em Goiânia, tem estreia de três filmes na programação

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, traz nesta semana três estreias em sua programação. Assim, entram em cartaz, nesta quinta-feira (19/5), as produções Mirador, de Bruno Costa, Arthur Rambo – Ódio nas Redes, de Laurent Cantet, e Amigos de Risco, dirigido por Daniel Bandeira. Além disso, o filme Ucraniano Klondike – A Guerra na Ucrânia, de Maryna Er Gorbach, segue em exibição na telona até o dia 26 de maio.

Em Mirador, que tem como cenário a cidade de Curitiba, um boxeador treina para retornar aos ringues. Enquanto isso, divide seu tempo com dois subempregos. Pai de Malu, ele tem sua vida revirada quando passa a ter que cuidar da filha sozinho. Dessa forma, esse é o seu maior desafio: se tornar, de uma vez por todas, pai.

Já o longa-metragem Amigos de Risco, produção pernambucana, de 2007, é inspirada em Depois de Horas, de Martin Scorsese. O filme é protagonizado por Irandhir Santos, e foi recentemente redescoberto e restaurado.

No clássico francês Arthur Rambo, a história gira em torno do escritor Karim D. Sua carreira entra em declínio depois do seu alter ego, Arthur Rambo, ser exposto. Apesar da fama, o jovem começa a ser atacado devido às suas publicações antigas com piadas homofóbicas e antissemitas. Baseado numa história verídica, o filme retrata a queda de uma estrela em ascensão.

Lançamento

A programação do Cine Cultura tem ainda mais duas estreias na programação. Desse modo, duas obras do diretor Ângelo Lima serão lançadas na sala, com sessões gratuitas. A sessão acontece no dia 25, às 20h30. Dessa maneira, serã lancados o curta-metragem Confaloni, sobre a chegada e a importância de um dos maiores artistas da região Centro-Oeste.

Além disso, o longa-metragem Quando Ouço Falar em Cinema Me Visto de Carlitos. Ele fala sobre sobre a trajetória cinematográfica do próprio diretor. A produção também é um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, fomento do governo federal, gerenciado pela Secult Goiás.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia, apenas dinheiro. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação de 19 a 26 de maio | Cine Cultura

15h – Mirador, de Bruno Costa (14 anos)

16h50 – Klondike – A Guerra Na Ucrânia, de Maryna Er Gorbach (16 anos)

18h45 – Arthur Rambo – Ódio nas Redes, do diretor Laurent Cantet (14 anos)

20h30 – Amigos de Risco, de Daniel Bandeira (18 anos) – exceto dia 25/05

*Dia 25 de maio (20h30) – Sessão de lançamento, gratuita: curta-metragem “Confaloni” + longa-metragem “Quando Ouço Falar em Cinema Me Visto de Carlitos”