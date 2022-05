Corpo de homem que pulou de ponte, em Rio Verde, é localizado pelo CBMGO

Nesta quarta-feira (18/5), o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) informou que conseguiu localizar o corpo do homem, de 42 anos, que saltou de uma ponte em Rio Verde, região sudoeste do estado. De acordo com informações da corporação, testemunhas disseram que a vítima não sabia nadar e que homem pulou durante uma brincadeira com os amigos.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que a vítima salta da ponte em direção ao Rio Verdão. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi localizado a cerca de 60 metros do local onde foi visto pela última vez. As equipes de resgate ressaltam a dificuldade no trabalho de localização devido a água turva e profundidade do rio.

O caso aconteceu no neste domingo (15/5) e desde então 10 bombeiros militares vinham se revezando nos trabalhos de busca. No momento do acidente, o homem estava acompanhado por amigos na ponto que fila localizada na GO-333 e após a vítima pular no Rio Verdão e desaparecer, um dos amigos ainda tentou salvá-lo, mas não conseguiu.

Salto no rio

Nas imagens que circulam em redes sociais, observa-se que uma das pessoas presentes consumia bebida alcoólica enquanto a vítima se encontra sentada na estrutura da ponte, que possui aproximadamente 10 metros de altura acima do nível do rio. O homem hesita por um momento antes de tampar o nariz com a mão e se jogar.

A vítima cai na água e os amigos começam a rir. Entretanto, um deles grita para que outro salve o homem que pulou, alegando que a vítima não sabe nadas. Uma pessoa que se encontra às margens do rio grita para que o homem nada até ele. Apesar de se debater, batendo braços e pernas, a vítima não consegue sair do lugar e em menos de um minuto, afunda e desaparece na água.