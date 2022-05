Finais do Campeonato de e-Sports acontece a partir desta quinta (19), em Goiânia

A partir desta quinta-feira (19/5) a cidade de Goiânia irá sediar as fases finais do Campeonato Brasileiro Universitário de eSports. O evento irá definir quem são os campeões de seis modalidade eletrônicas, entre elas estão: League of Legends, FIFA21 (masculino e feminino) Clash Royale (masculino e feminino), Free Fire, Poker e CS Go. O vencedor de cada modalidade leva para casa a medalha de campeão e o reconhecimento pela conquista do título.

O evento será transmitido via internet pela conta oficial dos organizadores da competição, denominada como Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), na Twitch. Além disso, quem quiser acompanhar presencialmente as finais do torneiro, basta comparecer até a praça de alimentação do Shopping Passeio das Águas. O evento tem entrada gratuita.

Apesar as finais acontecerem de forma presencial, as outras etapas da competição foram disputadas de modo online. Os participantes do Campeonato Brasileiro Universitário de eSports são estudantes universitários de todo Brasil e só podem participar aqueles que estão devidamente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior filiada a uma Federação Universitária Estadual.

Veja abaixo a programação do evento:

Dia 1 (quinta-feira, 19/05), e dia 2 (sexta-feira, 20/05):

10:00 às 15:00 – Futebol Eletrônico

15:00 às 17:00 – Clash Royale

17:00 às 20:00 – Free Fire

20:00 às 22:00 – Poker

Dia 3 (sábado, 21/05):

10:00 às 13:00 – Counter Strike (semifinal 1)

13:00 às 16:00 – League of Legends (semifinal 1)

16:00 às 19:00 – Counter Strike (semifinal 2)

19:00 às 22:00 – League of Legends (semifinal 2)

Dia 4 (sábado, 22/05):

10:00 às 13:00 – Counter Strike (disputa de 3º lugar)

13:00 às 16:00 – League of Legends (disputa de 3º lugar)

16:00 às 19:00 – Counter Strike (final)

19:00 às 22:00 – League of Legends (final)

Veja todos os classificados para as finais:League of Legends: UFRN Carcarás/RN, Space Guardians/SC, UFSC Titans/SC e UFRPE Blackbulls/PE.

Free Fire: USJT Polaris/SP, UFS Warriowls/SE, Uniceuma/MA e UFCG eSports/AC.CS:GO: Epidemia UEM/PR, UnB Green Owls/DF, UFSC Titans/SC e UFMG Red Fenix eSports/MG

FIFA feminino: Karina Lucena Brito – UEPB/PB, Alexssandra Pereira – Uniateneu/CE, Elizabeth Neves – UFSM/RS e Ana Keyla Pereira –Icesp/DF

FIFA masculino: Gustavo Souza – UNIT/SE, Vinícius Pires – UFJF/MG, Thiago Serejo – UPE/PE e Ulisses Selles – UAM/SP

Clash Royale feminino: Stella Trajano – UFPE/PE, Jéssica Menezes – UFRJ/RJ, Lorena Leones – UEA/AM e Eduarda Bassani – UTFPR-MD/PR

Clash Royale masculino: Bernardo Araújo – UFRJ/RJ, Luís Gustavo Queiroz – UENP/PR, Wallace Araujo – Uninassau/PE e Michael Simas – FESJF/MG

Poker: Luís Henrique Santos – UFSM/RS, Antônio Barbosa – UFAC/AC, João Gabriel Trovão – UFMA/MA e Thomas Konig – PUC/PR