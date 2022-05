GO FILM – Goiânia Film Festival está com inscrições abertas

O GO FILM – Goiânia Film Festival, que desafia a realização de filmes em 24 horas, está com inscrições abertas até o dia 2 de julho. Assim, como o objetivo é estimular a produção audiovisual, qualquer pessoa pode participar. Nesta 3ª edição, a novidade é a premiação de R$ 2 mil para os melhores curtas goianos escolhidos pelo júri e público. Além disso, também o melhor curta nacional, na visão do público.

O desafio acontece no dia 2 de julho, às 18h. Desse modo, a quipe inscrita deve fazer um curta de 3 minutos em 24 horas com tema, objeto de cena e plano que será divulgado na data. A organização do evento não se responsabiliza por problemas técnicos durante o envio do filme. Na 3ª edição do GO FILM – Goiânia Film Festival, serão aceitos ficções, animações e documentários. Os filmes prontos deverão ser enviados para o e-mail: [email protected], com cópia para [email protected], até às 18h do dia 3 de julho.

Segundo o diretor do GO FILM, Cristiano Sousa, é uma vitória retomar o projeto, que é tão importante no despertar de novos profissionais do audiovisual. “Com a proposta do projeto, cria-se a motivação e coragem de se produzir, de criar e de desafiar. Os participantes se descobrem capazes de desenvolver produções criativas e de qualidade mesmo em pouco tempo”, explica.

Nas últimas edições, os melhores filmes do GO FILM foram exibidos em mostras especiais fora do Brasil. Assim, a exibição aconteceu na Itália, no “Asolo Art Film Festival”, e na cidade de Almada, em Portugal, por duas vezes, em mostras exclusivas com a parceria de instituições escolares.

O festival

Ao todo, serão sete dias de GO FILM, com o público podendo conferir os filmes do dia 17 a 24 de julho. Assim, serão premiadas diversas categorias com o troféu GO FILM: Melhor Curta (Júri), Melhor Curta (Público), Melhor Curta Goiano (Júri) e Direção (Júri). Além disso, Ator (Júri), Atriz (Júri), Roteiro (Júri) e Melhor Curta Convencional (Júri).

A programação conta ainda com uma oficina do cineasta, ator e produtor Paulo Vespúcio de interpretação de cinema e bate-papos com os realizadores. Esse projeto foi contemplado pelo Edital de Festivais e Eventos de Arte Aldir Blanc – Concurso 19/2021 – SECULT/GOIÁS – Secretaria de Cultura – Governo Federal.