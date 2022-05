Motorista bêbado é preso após provocar acidente e fugir do local, em Rio Verde

Na noite desta terça-feira (17/5) um motorista alcoolizado provocou um acidente na BR-060 e fugiu do local. O caso aconteceu em Rio verde, na região sudoeste de Goiás. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo acabou sendo localizado e preso. Ninguém ficou ferido.

O homem, de 41 anos, dirigia uma caminhonete na altura do km 394, da GO-060, sentido Jataí, quando um outro automóvel, modelo gol, tentou ultrapassá-lo. O motorista da caminhonete impediu a ultrapassagem, fechando o outro carro, que acabou sendo jogado para fora da pista.

Depois de provocar o acidente, o condutor da caminhonete fugiu o local e tentou se esconder em uma via vicinal, localizada na entrada de uma propriedade rural. A PRF foi acionada e conseguiu localizar o motorista infrator. Ao ser submetido ao teste do bafômetro, o aparelho contatou a embriaguez do homem com um percentual de 0,95 miligrama de álcool por litro de ar.

Ainda conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal, ambos os veículos eram ocupados apenas pelos condutores, que trabalham na mesma empresa em Rio Verde. O homem de 41 anos, responsável pela caminhonete, foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Civil de Goiás (PCGO) no município acima citado.

Por não ter a sua identidade revelada, o Dia Online não conseguiu localizar a defesa do suspeito. Por isso, o espaço segue aberto para manifestações.