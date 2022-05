Mulher é atropelada por ônibus após se desequilibrar e cair, em Aparecida

Nesta terça-feira (17/5) uma mulher de 54 anos sofreu um corte na perna, após ser atropelada por um ônibus do transporte coletivo, no Setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O acidente aconteceu no momento em que a vítima descia do veículo. Imagens de um de um circuito de segurança interno registram como tudo aconteceu.

Sobre o caso, a HP Transporte, responsável pelo veículo, lamentou o ocorrido e ressaltou que todos os cuidados necessários com a passageira foram prestados. A empresa de transportes disse também que está apurando como o acidente aconteceu e que todos os seus motoristas passam por um criterioso sistema de seleção e treinamento, além de reforçar constantemente sobre uma condução segura e atendimento ao cliente.

Nas imagens feitas pela câmera de segurança é possível ver quando o veículo para em um ponto, dois passageiros descem pela porta traseira e a mulher é a única a desembarcar pela porta do meio. Assim que vai descendo o ônibus, a vítima se desequilibra e caí no chão. O motorista não percebe a queda e passa por cima de uma das pernas dela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Caio Louzada (Heapa). Os socorristas informaram que a vítima sofreu um grande corte na perna e que, possivelmente, tenha prendido a calça ao descer do veículo.

As informações iniciais, repassadas pelo Heapa, sobre o estado de saúde da vítima é de que ela passou por uma cirurgia para estabilizar o quadro clínico e que está sendo acompanhada pelas equipes de traumatologia e multiprofissional da unidade de saúde. Ainda não há previsão de alta.

