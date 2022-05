Registrando temperaturas de 4,8ºC, Goiás tem a madrugada mais fria do ano

A madrugada desta quarta-feira (18/5) foi a mais fria do ano em todo estado de Goiás, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). No dados divulgados pela instituição é possível observar que alguns municípios do estado, os termômetros chegaram a registrar 4,8ºC.

A cidade de Goiânia, capital do estado, registrou temperatura de 10,4ºC durante está madrugada. Em Rio Verde, os termómetros marcaram 5,1ºC e em Jataí 5,5ºC. A previsão do Centro de Informações Meteorológicas é que as baixas temperaturas devem continuar até o próximo domingo (22).

De acordo com dados registrados pelo Cimehgo, ao longo da história de Goiás, os dias mais frios já registrados no estado foram 11 de junho de 1985, 26 de julho de 1988 e 20 de julho de 2021, em Jataí.

Jataí: -1°C em 26/07/1988

Jataí: -0,4ºC em 11/06/1985 e 20/07/2021

Em Goiânia, as menores temperaturas já registradas foram nos anos de 1985 e 1988.

2,6ºC em 10/07/1994

2,8ºC em 18/07/1985

Confira abaixo as temperaturas registradas em Goiás, nesta quarta-feira, até as 8h30:

Mineiros: 4,8ºC

Rio Verde: 5,1ºC

Jataí: 5,5ºC

Bom Jesus de Goiás: 6,4ºC

São Simão: 7,4ºC

Cristalina: 8,4ºC

Catalão: 8ºC

Morrinhos: 7,9ºC

Anápolis: 9,2ºC

Luziânia: 8,9ºC

Goiânia: 10,4ºC

Itumbiara: 8,6ºC

Caiapônia: 9ºC

Pires do Rio: 10ºC

Cidade de Goiás: 13,7ºC

Aragarças: 13,1ºC

Goianésia: 13,2ºC

Porangatu: 18,3ºC

Aproveitando as baixas temperaturas, atípicas no estado de Goiás, nesta terça-feira (17/5) a prefeitura de Goiânia usou suas redes sociais para brincar com os seus seguidores e anunciou a publicação de um falso decreto que intitula o município como o “polo norte do Cerrado”, desobriga o banho e incentiva o consumo de pamonha durante os dias frios.

