4ª edição da Campus Party Goiás acontece no mês de junho

A 4ª edição da Campus Party Goiás (CP Goiás) está confirmada, e acontece entre os dias 15 e 19 de junho. Assim, a expectativa é receber mais de 76 mil pessoas, entre as áreas Open, Arena e barracas. Toda a estrutura será montada no Passeio das Águas Shopping, Região Noroeste de Goiânia.

Este ano, a Campus Party Goiás volta a receber o público presencialmente e será realizada no formato físico e digital. Desse modo, serão montados cinco palcos, em que o público participará fisicamente ou por meio de transmissões ao vivo. A estrutura também contempla 1,5 mil barracas para os campuseiros. A programação da Campus Party Goiás terá palestras, workshops, e-Sports, arena de drones e hackathon – um tipo de maratona de programação -, totalizando mais de 400 horas de atividades.

Realizada desde 2019 pelo Governo de Goiás, a Campus Party apresenta estudos científicos de inovação, tecnologia, comunicação e desenvolvimento pessoal, profissional e de projetos.

Os ingressos estão no 2º lote, e custam R$ 230 para o campuseiro presencial sem camping. Além disso, R$ 330 para o campuseiro presencial com camping (1 pessoa) e R$ 345 para ampuseiro presencial duplo.

Área Open

Na área Open, onde são esperadas mais de 70 mil pessoas, as atividades estão divididas entre Campus Kids e Hoquei de Robôs. Além disso, Arena Games, campeonatos de e-Sports, simuladores de realidade e arena de drones. Ademais, um espaço de empreendedorismo e Makerspace, que oferece soluções para novas criações, com workshops, impressão 3D e corte a laser.

Na Campus Kids, as crianças terão contato com robótica educativa, gamificação e tecnologias de apoio à gestão da educação. Dessa forma, o objetivo é orientar os primeiros passos na tecnologia e despertar o interesse dos pequenos. No Hoquei de Robôs, serão realizados campeonatos com robôs utilizando estratégias e robótica aplicada, durante quatro dias do evento.

Uma das novidades da Campus Party 2022 é a presença de estudantes de Centros de Ensino em Período Integral (CEPIs) da rede estadual de ensino no Hackathon. Para preparar os alunos para este desafio, eles participaram de duas edições do Bootcamp Low Code. O evento é organizado pelo Governo de Goiás, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), e possibilita o desenvolvimento de aplicativos que utilizam a linguagem de baixa codificação, “Low Code”.

Arena e Camping

Arena e Camping são espaços da 4ª edição da Campus Party Goiás exclusivos para inscritos. O Camping é o espaço de descanso dos nossos campuseiros, onde eles se recompõem durante os seus dias do evento. Assim, serão 1,5 mil barracas, com acomodações individuais ou duplas e toda estrutura necessária. Mais do que um lugar para dormir, este espaço amplifica a experiência dos campuseiros.

A Arena da Campus Party reúne a maior quantidade de conteúdos durante todo o CP Goiás. São palestras simultâneas, workshops, painéis e desafios. São cinco palcos que vão gerar mais de 200 horas de conteúdo nos cinco dias de evento, trazendo keynote speakers, pesquisadores e comunidades para construir o futuro. A previsão é receber mais de cinco mil campuseiros neste espaço, que possui bancadas de conexão com internet cabeada para até 20 pessoas em cada mesa, além de abrigar as arenas Disrupção e Freeplay, o Login e o Palco Artemis II.

Serviço: 4ª edição Campus Party Goiás (CP Goiás)

Quando: 15 a 19 de junho

Onde: Passeio das Águas Shopping

Ingressos: link