Caldas Country 2022 terá Gusttavo Lima, Pedro Sampaio e mais shows

O Caldas Country Festival 2022 está confirmado, após três anos sem que o evento acontecesse. Assim, a cidade turística de Caldas Novas receberá nomes como Gusttavo Lima, Pedro Sampaio e Maiara e Maraísa. A festa acontece entre os dias 12 e 13 de novembro deste ano.

Com novos organizadores, o Caldas Country Festival 2022 promete novidades. Dessa forma, afirmaram que o objetivo desta edição é ter pessoas de todo Brasil, e “fazer história mais uma vez”.

Os ingressos para o evento ainda não estão à venda. Além disso, ainda não foram divulgados os preços das entradas. Ademais, de acordo com a assessoria do evento, os ingressos começam a ser vendidos no dia 1º de junho, através do site Total Acesso.

O Caldas Country já foi um dos maiores festivais do país. Como quer voltar a esse patamar, irá reunir grande nomes da música, de diferentes estilos. Assim, além de Gusttavo Lima, Pedro Sampaio e Maiara e Maraísa, tem shows de Jorge e Mateus e Gustavo Mioto. Além disso, de Mato Grosso e Mathias, Guilherme e Benuto e Ze Neto e Cristiano. Ainda tocam Dennis e Harmonia do Samba.

Serviço: Caldas Country Festival 2022

Quando: 12 e 13 de novembro

Onde: Caldas Novas

Ingressos: A venda a partir de 1º de junho