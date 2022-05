Caldas Country Festival anuncia atrações para edição de 2022; saiba mais

Após três anos sem acontecer, devido a pandemia de covid-19, o Caldas Country Festival confirmou a sua edição de 2022. Dentre os artistas já confirmados para agitar os palcos durante os dois dias de evento estão Gusttavo Lima, Pedro Sampaio e a dupla Maiara e Maraísa. O festival de música está previsto para acontecer nos dias 12 e 13 de novembro, em Caldas Novas, região sul de Goiás.

A organização do evento anunciou nesta quarta-feira (18/5) a retomada oficial do evento, além de comunicar também que o mesmo terá um novo sistema organizacional, afirmando que o objetivo desta edição de 2022 é unir todo o país e “fazer história mais uma vez”. De acordo com informações divulgadas pela assessoria do Caldas Country Festival, os ingressos começam a ser vendidos no próximo dia 1º de junho, através do site Total Acesso.

Vale lembrar que o Caldas Country é um dos principais festivais de música do país e, em 2022, irá reunir vários estilos, tais como funk, samba e sertanejo. O evento é conhecido por receber em seus palcos, grandes nomes da música.

Confira abaixo as atrações anunciadas:

Gusttavo Lima;

Pedro Sampaio;

Maiara e Maraisa;

Jorge e Mateus;

Mato Grosso e Mathias;

Guilherme e Benuto;

Gustavo Mioto;

Ze Neto & Cristiano;

Dennis;

Harmonia do Samba.

