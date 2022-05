Carro é atingido por avião agrícola em estrada de terra de Goiandira

Nesta quarta-feira (18/5) a roda de um avião agrícola atingiu o para-brisas de um carro que estava em uma estrada de terra na GO-210, em Goiandira. De acordo com informações preliminares, a roda da aeronave atingiu o carro no momento em que estava decolando. Dentro do carro estavam um produtor rural, acompanhado de sua sua família, que voltava de um chácara nas redondezas. A esposa do produtor teve arranhões no rosto, devido aos estilhaços de vidro.

Violência doméstica: Homem é preso por agredir esposa, invadir escola e ameaçar professores, em Goiás

A mulher conta que no momento do acidente estava com crianças no carro e que se assustou muito devido ao forte impacto no lado que ela estava. A vítima completa dizendo que a família ainda esta em pânico e que sofreu apenas alguns arranhões. A empresa responsável pela aeronave afirmou que esta apurando as causas que levaram ao acidente e afirmou que sempre utilizou a como sendo de pouso e decolagem.

Acidente: Criança fica em estado grave após cair de brinquedo inflável, em Rio Verde

A roda do avião atingiu o para-brisas do carro e abriu um buraco no local onde caiu. Apesar dos dois filhos do casal estarem no veículo, eles não ficaram feridos. O produtor rural relembra que em determinado momento deu de cara com a aeronave, quase em cima do veículo, e que tentou desviar, mas o carro trepidou e não consegui.

Trânsito: Casal fica gravemente ferido após ser atingido por carro em Goiânia

Já a Agência Goiânia de Infraestrutura (Goinfra) informou a área não é administrada como aeroporto estadual.

O Dia Online tenta contato com a prefeitura Municipal de Goiandira para que a mesma se manifeste sobre o caso e para que possa esclarecer se a estrada onde o acidente aconteceu é usada como aeroporto ou não, bem como para saber o motivo de não haver nenhuma sinalização na pista.