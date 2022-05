Festas Juninas em Goiânia 2022: veja os arraiás já confirmados na cidade

As festas juninas são, com toda certeza, um dos eventos mais aguardados em Goiânia para o ano de 2022, principalmente após dois anos sem acontecer no formato tradicional devido a pandemia da Covid-19. E algumas paróquias da capital já marcaram as datas das festas juninas. Assim, já vai anotando na agenda cada um dos eventos.

Claro, em Goiânia as festas juninas terão muita pamonha, caldo, canjica, quentão, milho assado e espetinho. Além disso, junho e julho são os meses para se ver as apresentações das quadrilhas tradicionais. Ademais, de dançar muito e de sair vestido a caráter.

Não se esqueça que há sempre opções de festas em seu bairro. Elas são animadas, e ainda podem er uma oportunidade para rever conhecidos e reforçar laços com a comunidade. Além disso, essa lista será atualizada durante todo o mês de junho, e também no mês de julho.

Confira as festas juninas em Goiânia no ano de 2022

Tríduo de São Vicente Pallotti – Paróquia São Vicente Pallotti

O Arraiá está marcado para acontecer entre 1º e 4 de junho. A festa acontece sempre a partir das 19h30.

Onde: Condomínio Rio Formoso – Conjunto Monte Carlos

Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges

A festa acontece de 1º a 5 de junho, sempre iniciando às 19h.

Onde: Rua C-252, Qd. 589, Lt. 12 – Setor Nova Suíça

Arraiá São Paulo Apostolo – Paróquia São Paulo Apóstolo

OArraiá da São Paulo Apóstolo acontece entre 3 e 5 junho. Dessa forma, festa junina terá entrada gratuita e duas modalidades: presencial e drive-thru.

No dia 3, uma das festas juninas tradicionais em Goiânia vai das 19h às 22h. Nos dias 4 e 5, das 17h às 22h

Onde: Avenida T-7, nº 295 – Setor Oeste

Arraiá da Assunção – Paróquia Nossa Senhora da Assunção

O Arraiá Assunção é uma das festas juninas já confirmadas em Goiânia neste ano de 2022. Desse modo, acontece no dia 11 de junho, a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 5 antecipado, ou R$ 10 na portaria.

Onde: Estacionamento do Clube dos Bancários – Bairro Vila Itatiaia

Comunidade Santo Antônio da Paróquia São Francisco de Assis

O arraiá acontece de 9 a 13 de junho, sempre iniciando às 19h.

Onde: 9ª Avenida, nº 111 – Setor Leste Universitário

Arraiá Bom Pastor – Paróquia Jesus Bom Pastor

A festa junina já tem data marcada, e acontece no dia 23 de junho. Dessa maneira, está marcada para acontecer a partir das 20h.

Onde: Rua Porto Alegre, nº 17 – Jardim Guanabara

Festa Junina da Associação Médica de Goiás

O arraiá da Associação médica de Goiás é uma das festas juninas que já está marcada em Goiânia, e acontece no dia 24 de junho, às 19h.

Onde: Villa Cavalcare – Rua MP 12, s/n – Residencial Mar Del Plata