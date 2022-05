Festival Brasil Sabor: 48 restaurantes goianos apresentam novos pratos

Restaurantes de Goiânia e Aparecida recebem, até 29 de maio, a 16ª edição do Festival Brasil Sabor, considerado o maior festival gastronômico do mundo. Assim, o evento reúne 48 estabelecimentos que oferecem aos visitantes um novo prato que remeta à sua cozinha local. Todos são especialmente elaborados para o festival, em celebração aos sabores de todos os cantos do País.

Com o tema “Maior do Mundo, Original do Brasil”, o festival Brasil Sabor integra uma ação da Abrasel Nacional. Desse modo, é promovido em 20 estados e no Distrito Federal, com a participação de cerca de 900 estabelecimentos gastronômicos dos mais variados gêneros. Os pratos têm preços promocionais, durante todo o festival.

A lista com todos os restaurantes participantes do Brasil Sabor em Goiânia e Aparecida está disponível no site do evento: www.brasilsabor.com.br.

Ações promocionais

Para estimular ainda mais público e estabelecimentos participantes, o Festival Brasil Sabor também vai realizar algumas ações promocionais durante a realização do evento.

Dessa forma, os clientes que provarem o prato e participarem de uma pesquisa sobre a experiência no Festival irão concorrer a um sorteio de um voucher no valor de R$ 500 em consumo presencial, em um dos restaurantes participantes. Além disso, também serão premiados o garçom que mais vender o prato oficial participante do festival e a casa que for melhor avaliada nas pesquisas respondidas pelos clientes.

Desde o ano passado, o festival tem funcionado, além do consumo presencial, também pelo delivery, em formato híbrido – sistema implantado em 2020, em razão da pandemia da Covid-19.

Conforme acrescenta o presidente do Sindibares Goiânia, Newton Pereira, ganham todos por ser mais uma forma democrática de acesso ao público do evento. “Com a melhoria das condições sanitárias impostas pela pandemia, temos tido, felizmente, um aumento expressivo das pessoas visitando nossos bares associados. O festival contribui de maneira muito forte nisso, mas ainda há muita gente que prefere consumir os pratos na segurança ou no conforto do seu lar. Então, para ser ainda mais democrático, o festival está disponível das duas maneiras. Todo mundo pode participar”, enfatiza.

Serviço: Festival Brasil Sabor | Goiânia e Aparecida

Quando: Até o dia 29 de maio

Onde: 48 restaurantes participantes