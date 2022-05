Motorista morre após caminhão cair de ponte na GO-050, em Santa Cruz de Goiás

Um caminhoneiro, de 26 anos, faleceu após a carreta em que estava cair da ponte sobre o Rio Brumado, na GO-050, em Santa Cruz de Goiás, município localizado na região sudeste do estado. O corpo da vítima foi regatado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo om informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu nesta terça-feira (17/5) no momento em que o motorista seguia pela via, sentido Santa Cruz / Cristianópolis, quando perdeu o controle da direção e caiu da ponte. As causas que levaram a vítima a perder o controle ainda são desconhecidas.

O corpo do rapaz ficou preso às ferragens e foi retirado por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) lotado no município de Pires do Rio. Para resgatar o corpo, foi necessário o auxilio de mergulhadores da corporação, lotados em Anápolis. A Polícia Técnico-Cientifica também foi acionada e coletou vestígio que possam ajudar a entender como o acidente aconteceu.

Depois da perícia, o caminhão foi retirado do rio e o corpo da vítima levado para o IML, onde foi submetido a exames cadavéricos e posteriormente liberado aos familiares.