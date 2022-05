Pré-candidato à Presidência, João Dória cumpre agenda em Goiás nesta sexta (20)

O pré-candidato à presidência da República, João Dória (PSDB), confirmou a sua vinda ao estado de Goiás, nesta sexta-feira (20/5), conforme previsto em sua agenda política. Em meio a turbulência, em âmbito nacional, que se encontra o partido, o político deve visitar o município de Trindade, na Região Metropolitana, além de participar de encontros políticos em Goiânia.

De acordo com o planejamento inicial de sua agenda política, na parte da manhã Dória deve visitar a Basílica do Divino Pai Eterno e depois a Vila São Cottolengo, em Trindade. Já no período da tarde, o pré-candidato irá conceder uma entrevista coletiva, além de se reunir com líderes do PSDB em Goiás. João Dória será acompanhado pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e pela vereadora Aava Santiago (PSDB).

Vale lembrar que Dória havia agendado uma visita a Goiânia para o fim do mês de abril, mas precisou reagendar devido ao fato de Marconi Perillo ter passado mal e ser internado em São Paulo.

Atualmente o PSDB tem passado por uma turbulência nacional, em relação a permanência de João Dória como pré-candidato à presidência da República. Lideranças político-partidárias dos partidos MDB, Cidadania e do PSDB, esse último estando sob o comando do deputado federal Aécio Neves (PSDB), definiram, informalmente, o nome da senadora Simone Tebet (MDB) como presidenciável.

Todavia, a argumentação usada por Dória é de que seu nome já havia sido escolhido nas prévias do partido, que ocorreram em novembro do ano passado, e afirma que não irá desistir de sua pré-candidatura. Na visão do político, as pesquisas apresentadas pelo grupo, que justificam a escolha de Tebet são apenas pretextos para tira-lo da disputa presidencial. João Dória afirma ainda que não foi convidado para a reunião executiva do PSDB.

Em Goiás, na última segunda-feira (16) o ex-governador Marconi Perillo chegou a colocar em pauta, durante uma coletiva de imprensa, a hipótese de disputar o governo estadual com o atual governador, Ronaldo Caiado (União Brasil). Todavia, Marconi cogita também a sua candidatura ao Senado Federal. O que se sabe, até o momento, é que o vertente tucana ainda não tem nada definido quanto ao seu representante para concorrer ao Governo de Goiás.

