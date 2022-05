Procon autua clinicas veterinárias por uso de remédios vencidos há 8 anos, em Goiás

Duas clínicas veterinárias, uma em Goiânia e outra em Aparecida, foram autuadas pelo Procon Goiás por suspeita de usarem medicamentos fora do prazo de validade em animais. De acordo com informações do órgão fiscalizador, os remédios estavam vencidos há cerca de oito anos. Devido a gravidade do caso, as clínicas serão investigadas pela Delegacia do Consumidor e o Conselho de Medicina Veterinária (CRMV-GO).

A fiscalização nos locais foram feitas após o CRMV-GO receber denuncias anônimas e durante a inspeção, a equipe encontrou remédios vencidos desde o ano de 2014, dentre eles estavam insulina e testes para diagnosticar alergia nos animais. Outro produto encontrado fora do prazo de validade foram os ossos para cachorros.

A fiscalização verificou também se os locais possuíam as condições adequadas para realizar as esterilizações de materiais usados em procedimentos. Conforme afirmado por uma fiscal do CRMV, o conselho deve analisar a forma como os materiais eram usados nos animais que procuravam atendimento nas clínicas.

A contatação final da análise chegou a conclusão de que alguns instrumentos não estavam sendo esterilizados da forma correta, o que pode prejudicar a assepsia dos procedimentos e colocar em risco os animais, visto que poderia haver o “cruzamento de fluxos de contaminação”.

As clínicas veterinária terão o prado de 20 dias para apresentar a sua defesa e, caso não apresentem, poderão pagar multa de, no mínimo, R$ 754, a depender do tamanho e faturamento do estabelecimento. Vale ressaltar que os responsáveis pela empresa podem ser responsabilizados através de um processo ético. Um inquérito foi instaurado pela Delegacia do Consumidor para apurar a prática de crime contra as relações de consumo nas duas clínicas.

Por não ter os seus nomes revelado, o Dia Online não conseguiu contato com as clínicas veterinárias autuadas. Desta forma, o espaço segue aberto para manifestações.

