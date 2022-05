4ª edição da Feira de Arte Goiás anuncia galeristas e expositores

A 4ª edição da Feira de Arte Goiás (FARGO), que acontece de 27 a 29 de maio, nas galerias do Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC Goiás), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, anunciou os galeristas e expositores.

Assim, o recorte para 2022 é regional, com foco na valorização da produção local, nos artistas emergentes e na diversidade de poéticas. Inclusive, a retomada do público é motivo de grande comemoração por parte dos organizadores da feira: “Para esse objeto que é a arte, é necessário conferir de perto, além claro, do network que ocorre durante o evento”, comenta a produtora executiva da FARGO Wanessa Cruz.

A Feira de Arte Goiás (FARGO) é considerada a maior no ramo de negócios em arte do Centro-Oeste. Dessa maneira, neste ano volta a ter versão presencial, também podendo ser acompanhada pelo site.

Galeristas e expositores

Segundo Wanessa, galerias, coletivos e escritórios de arte de Goiânia e do interior estarão na feira. A Feira de Arte Goiás (FARGO) terá também galerias de Brasília como Oto Reifschneider e o Coletivo Plano da Artes, organizado pela professora e curadora Cinara Barbosa.

Além disso, a Arte Plena, com sua Casa Galeria, apresentará nomes do elenco da galeria, como Sandro Tôrres, Rodrigo Flávio, Nancy de Melo. Ademais, innvestirá em novas promessas da arte goiana, como Augusto César, Manuela Costa e André Felipe Cardoso.

Serviço: 4ª edição da FARGO – Feira de Arte de Goiás

Quando: De 27 a 29 de maio

Onde: MAC Goiás | Centro Cultural Oscar Niemeyer

Entrada: Gratuita