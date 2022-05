Divulgado o resultado do concurso Censo 2022 do IBGE; saiba como acessar

Foi divulgado nesta sexta-feira (20/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o resultado final do processo seletivo que visa a contratação temporária de servidores para a realização do Censo Demográfico 2022. O resultado referente aos cargos de recenseador, agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) podem ser acessados através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Para Goiás, o processo seletivo visa o preenchimento de 7.3308 vagas temporárias. Do total de oportunidades, 6.503 destinadas ao cargo de recenseadores, que têm treinamento previsto para acontecer entre os dias 18 a 22 de julho, 625 para agente supervisor e 210 para agente censitário, ambos com treinamento previsto de 6 a 15 de junho.

É importante ressaltar que o treinamento de recenseadores terá caráter eliminatório e classificatório, sendo realizado por uma equipe do IBGE, e dividido em duas etapas, sendo elas: autoinstrução e presencial. De acordo com a instituição contratante, ao todo, mais de 15 mil pessoas estão concorrendo às vagas, que foram distribuídas em 246 municípios de Goiás.

Etapas do processo seletivo

A próxima etapa do processo seletivo é voltada para a convocação dos candidatos aprovados. O IBGE deve realizar o chamamento dos aprovados tendo como base o número de vagas disponíveis para o cargo. Os demais candidatos aprovados serão mantidos em lista de espera, podendo ser chamados posteriormente, de acordo com o edital.

