Homem é alvo de tiros após deixar cachorro perto de mosteiro, em Anápolis

Na manhã desta sexta-feira (20/5) um homem, de 39 anos, foi alvo de disparos de arma de fogo após abandonar um cachorro próximo a um mosteiro. O caso aconteceu em Miranópolis, distrito de Anápolis. O homem ficou ferido e foi levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana).

De acordo as primeiras apurações, já no hospital, a vítima contou à Polícia Militar de Goiás (PMGO) o motivo pelo qual acredita ser baleado. Ainda de acordo com ele, um carro teria passado no momento em que ele abandonava o animal, o condutor teria questionado o motivo da ação e, minutos depois, o motorista do veículo retornou ao local e efetuou os disparos.

Em seu relato, a vítima disse aos policiais que não possui qualquer inimizade forte o bastante para justificar uma tentativa de Homicídio. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito tem passagem pelo crime de ameaça e foi acusado de aliciar uma criança de 13 anos de idade, ao pedir fotos da mesma.

Motivo do abandono

A vítima justificou a sua ação dizendo ser dono de uma barbearia no bairro Bandeiras e que o cachorro é de rua e acaba atrapalhando os clientes que frequentam o estabelecimento. Desta forma, o homem decidiu levar o animal para longe da barbearia.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) ficará responsável por investigar o caso que foi registrado como tentativa de homicídio. Não há novas informações sobre como está o cachorro ou se a vítima será investigada por maus-tratos.

