Juíza determina interdição do Parque Mutirama, em Goiânia, por tempo indeterminado

Nesta quinta-feira (19/5) a Justiça de Goiás decidiu pela interdição, por tempo indeterminado, do Parque Mutirama, localizado em Goiânia. A decisão foi tomada quase cinco anos após o acidente ocorrido com o brinquedo giratório chamado Twister, que deixou ao menos 11 pessoas feridas, em 2017. A sentença judicial determina que o parque de diversões deve ficar fechado até que a manutenção de todos os brinquedos do local seja comprovada através de vistoria e perícia.

Ainda de acordo com a determinação, a manutenção deve seguir as nomas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Já a segurança do local deve passar por perícia feita pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás (Crea-GO). A informação repassada pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Goiânia é de que a prefeitura ainda não foi notificada sobre a sentença e aguarda a entrega da intimação para análise e tomada de providências e recursos cabíveis, em âmbito judicial.

Segunda a Prefeitura de Goiânia, a decisão tomada pela justiça goiana não deve afetar o funcionamento do abrigo montado no local para acolher pessoas carentes durante a frente fria na capital.

Justificativa sobre a decisão tomada

Em sua decisão, a juíza Marina Cardoso Buchdid, justifica que o Parque Mutirama foi reaberto e se encontra em funcionamento desde o ano de 2020, mesmo com a inexistência de “qualquer comprovação das providências efetuadas nos brinquedos em obediência às normas técnicas de instalações”.

Ainda foi considerado pela magistrada a solicitação feita pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP/GO) referente a implementação do novo sistema de vendas de ingressos, com a intenção de evitar fraudes, pela operação “Multigrana”. Marina Cardoso afirma que não se sabe nem se o parque “será reaberto”.

O novo sistema de bilheteria é proveniente de uma medida do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) que fez uma denúncia alegando a existência de um suposto desvio de verbas, de cerca de R4 2 milhões, provenientes da venda de ingressos do Parque Mutirama e do Zoológico de Goiânia.

