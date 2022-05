Mulher morre após cair de moto e ser atropelada por carro na Go-070, em Goiânia

Na manhã desta sexta-feira (20/5) uma mulher, de 49 anos de idade, morreu após cair na pista e ser atropelada por um carro na GO-070, em Goiânia. O caso será investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

De acordo com informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima estava em uma motocicleta, andando pela via, sentido Goiânia/Goianira, quando caiu após perder o controle da direção. Com a queda, a mulher acabou sendo atropelada por um carro, ainda não identificado, e morreu no local.

O motivo que levou a motociclista a perder o controle da direção ainda são desconhecidos. O Instituto Médico Legal (IML) esteve na GO-070, onde o acidente aconteceu e recolheu o corpo para a realização de exames cadavéricos. A Polícia Civil tenta localizar o condutor do veículo que atropelou a vítima.

