O que abre e o que fecha durante o feriado da Padroeira de Goiânia

Na próxima terça-feira (24/5) é celebrado o feriado da Padroeira de Goiânia e, assim, há mudanças no que abre e no que fecha na capital, como no caso de atendimentos de órgãos municipais e estaduais. Na cidade, inclusive, foi decretado ponto facultativo na segunda-feira (23/4).

De acordo com a prefeitura, atividades que exigem plantão permanente, como serviços de saúde e limpeza pública, não sofrerão alterações. Além disso, as lojas do Atende Fácil, por exemplo, funcionam até às 12h da segunda-feira.

Em parte dos shoppings do município, a abertura das lojas será facultativa. Confira as redes sociais de cada um para mais informações.

O que abre e o que fecha no feriado da Padroeira de Goiânia

Na Saúde, as 13 unidades 24 horas do Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia abrem normalmente para atendimentos dos casos de urgência e emergência, conforme classificação de risco. Ou seja, com priorização das situações mais graves.

Atualizações sobre testagem, além de informações a respeito da campanha de vacinação contra a Covid-19 podem ser acompanhadas pelo site.

Já o Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão no feriado da Padroeira de Goiânia e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou (62) 3524-3130, quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de Saúde mais próxima.

Para as situações de urgência e emergência em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192. O serviço conta com a Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia em busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

O funcionamento do transporte coletivo, de acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) não sofre alterações. Assim, os ônibus circulam, no sábado (21/05) e domingo (22/05), com suas respectivas planilhas. Além disso, na segunda-feira (23/5) operam em funcionamento normal, assim como no próprio feriado, na terça-feira (24/05). Mais informações no Instagram da CMTC.

Funcionamento de mais serviços

Neste feriado da Padroeira de Goiânia, a Comurg mantém o funcionamento das operações de limpeza, como varrição e coleta de lixo orgânico. Ademais, de serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção. Os usuários podem solicitar serviços pela Central de Atendimento (62)3524-8500 e (62) 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou pelo WhatsApp da Comurg (62) 9 8596-8555.

O feriado da Padroeira de Goiânia não vai alterar o funcionamento da Casa Abrigo Sempre Viva, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Goiânia. O espaço, que tem capacidade para acolher 50 mulheres, fica aberto 24 horas por dia.

O encaminhamento é feito pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam). O abrigo tem psicóloga, assistente social e outros profissionais especializados em lidar com ocorrências do gênero. A localização da Casa é mantida sob sigilo por motivos de segurança.

O Zoológico segue cronograma normal de funcionamento. Dessa forma, o local estará fechado na segunda-feira (23/5) e terça-feira (24/5). O Parque Mutirama está interditado, após decisão do Tribunal de Justiça de Goiás.