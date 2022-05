Centro de Goiânia ganha mais um mural gigante do artista Wes Gama

O Centro de Goiânia ganhará, nos próximos dias, mais um mural do artista goiano Wes Gama. Chamada de Peregrina do Alvorecer, a obra começou a ser feita nesta terça-feira (17/5). Assim, ficará localizado na Rua 20, entre a Avenida Anhanguera e a Rua 3, no Edifício Esplanada. Ao todo, são mais de 200 m², com 14 metros de altura.

O mural é uma idealização da Valenta Produtora de Arte Urbana. Dessa maneira, tem pesquisa conceitual, escrita do projeto e produção realizadas por Larissa Pitman. Além disso, tem Wes Gama como artista proponente e executor da obra. O projeto foi aprovado pelo Edital Aldir Blanc – Estado de Goiás na categoria Artes Visuais.

O projeto Peregrina do Alvorecer trata-se de uma exposição individual de arte urbana, que foi aprovado pelo Edital Aldir Blanc – Estado de Goiás na categoria Artes Visuais.

A equipe do Aproveite a cidade visitou o local onde está sendo feito o novo mural de Wes Gama no Centro de Goiânia na tarde de terça-feira. Mesmo apenas com as marcações feitas no prédio, que são uma forma de mapeamento do desenho, a movimentação já chamava a atenção de quem passava pelo local.

Peregrina do Alvorecer

Segundo Larissa Pitman, a obra tem o objetivo de contribuir com o Circuito de Arte Urbana de Goiânia. Dessa maneira, irá entregar ao público uma obra em grande escala visível em vários pontos do Centro.

A mostra Peregrina do Alvorecer é parte da pesquisa e leitura do livro “O Piar da Juriti Pepena – Narrativa Ecológica da Ocupação Humana do Cerrado”. A obra é do geógrafo Dr. Horieste Gomes e também de Altair Salles. Desse modo, contribuiu para a formação de uma consciência transformadora da sociedade.

O mural faz referência à reflexão apresentada no capítulo três do livro, que tem o nome de “Juriti Pepena pia pela segunda vez – No futuro haverá alvorecer?”. Dessa forma, o tema foi escolhido devido a sua relevância sociocultural, afirma Larissa.

“Trata da contextualização da situação atual do Cerrado, um bioma e território com alto nível de desmatamento. Que esse mural faça as pessoas ficarem sensibilizadas pelo tema ambiental. Além disso, que se interessem mais sobre o colapso no meio ambiente, sobre a fome e também por todas as dificuldades que estamos vivendo”, afirma.

Mais murais no Centro de Goiânia

A Valenta Produtora de Arte Urbana funciona como uma agência, e já produziu cinco murais no Centro de Goiânia. Eles fazem parte do Circuito de Arte Urbana da cidade. Assim, o artista Wes Gama pinta a sua quarta obra no circuito. O outro mural é do duo de artistas goianos Bicicleta Sem Freio.

As obras de Wes Gama no Centro são o mural Andança, o primeiro do Circuito e o mais alto do Centro-Oeste. Ele fica na Rua 3. O segundo mural pintado pelo artista também fica na Rua 3, é tem o nome de Iara. O terceiro mural, chamado Sapiência, fica na Avenida Tocantins, e foi feito em parceria com o Sesi/Fieg. O quarto é o mural Peregrina do Alvorecer.

Wes Gama é 100% agenciado pela Valenta. “A ideia é marcar nosso trabalho nesse espaço-tempo, retribuindo o que a sociedade de Goiânia e de Goiás já fez e faz pelo Wes Gama, que agora já é conhecido em todo o Brasil. A ideia é que ele se torne um artista com reconhecimento internacional, e estes murais no Circuito de Arte Urbana de Goiânia auxiliam muito nisso “, conclui Larissa Pitman.