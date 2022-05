Cine Cultura recebe lançamento de filmes goianos de Ângelo Lima

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, recebe nesta quarta-feira (25/5) o lançamento de dois filmes do diretor pernambucano-goiano Ângelo Lima. Assim, o evento terá entrada gratuita e contará com a presença do cineasta e convidados.

Às 20h30 será apresentado o curta-metragem “Confaloni”, (classificação livre). O filme trata da chegada e a importância de uns dos maiores artistas da região Centro-Oeste, influenciando toda uma geração. A obra foi contemplada pelo Fundo de Arte e Cultura (FAC), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás).

Na sequência, o longa “Quando Ouço Falar em Cinema Me Visto de Carlitos” (classificação 14 anos). Desse modo, conta sobre a trajetória cinematográfica do próprio Ângelo Lima. O filme recebeu recurso da Lei Aldir Blanc, fomento do governo federal também gerenciado pela Secult Goiás.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secult Goiás, e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia, apenas dinheiro. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada.

O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo no local.