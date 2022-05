Idoso morre após ser atacado por abelhas enquanto limpava lote, em Teresina de Goiás

Um idoso de 85 anos morreu, em Teresina de Goiás, após ser atacado por abelhas. De acordo com informações repassadas pela família, a vítima foi atacada enquanto limpava um lote vizinho, nesta quinta-feira (19/5). O senhor chegou a ser encaminhado para o Hospital Estadual de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo o Posto de Saúde da Família (PSF), onde a vítima recebeu os primeiros socorros, o idoso foi encontrado com cerca de 500 abelhas no corpo. Ao chegar na unidade de saúde, foi contatado que o homem estava com falta de ar, desta forma foi medicado e estabilizado antes de ser encaminhado para o HDT.

Ação Policial: Idoso joga sacola com drogas no chão, escorrega, cai e acaba preso, em Goiânia

O óbito do idoso aconteceu durante o processo de transferência para Goiânia e internação, tendo em vista que no caminho até a capital, a vítima sofreu algumas paradas cardíacas. A remoção da caixa de abelhas foi feita nesta sexta-feira (20), pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), para evitar novos ataques.

Outros moradores foram atacados por abelhas

A neta do idoso que foi atacado disse que no local onde o acidente aconteceu existem bananeiras e mangueiras. As abelhas estavam em uma colmeia, instalada em uma das árvores. Acredita-se que a família não sabia que a vítima era alérgica a picadas de abelha.

Fé: Romaria 2022 do Divino Pai Eterno poderá ser feita de forma presencial, em Trindade

Ainda de acordo com a neta do idoso, uma vizinha viu o momento em que a vítima foi atacada, porém não conseguiu socorrer, pois estava longe e não chegou a tempo. Além do senhor de 85 anos, uma enfermeira que tentou ajuda-lo também foi atacada e precisou sair correndo do local.

O resgate da vítima foi feito por outro morador que possui uma roupa específica para lidar com abelhas. A família disse também que o idoso tinha o hábito de limpar os lotes para evitar a entrada de bichos dentro de casa.

Golpe: Após golpe dentro de agência bancária, homens são presos em Aparecida