João Doria anuncia que não será pré-candidato à presidência da República

Nesta segunda-feira (23/5) o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a retirada de sua pré-candidatura à presidência da República nas eleições de 2022. Para anunciar a sua desistência, o político contou com o apoio de aliados, da esposa Bia Doria, e também de Bruno Araújo, atual presidente da legenda.

No discurso, que durou cerca de dez minutos, Doria afirmou que o Brasil precisa de um outra alternativa, que atenda aos eleitores que não querem nenhum dos extremos. É preciso lembrar que os partidos MDB, PSDB e Cidadania possuem um acordo e pretendem lançar uma candidatura única, denominada como “terceira via”, para disputar as eleições e tentar derrotar o Ex-presidente Lula e o atual presidente, Jair Bolsonaro, que hoje são os mais bem colocados nas pesquisas de intenção de votos.

João Doria foi vencedor das prévias internadas do PSDB, em novembro passado, chegando até a renunciar ao governo paulista, na expectativa de concorrer à presidência da República nas eleições deste ano. Todavia, com o passar do tempo, Doria foi perdendo apoio, sendo preterido na disputa pela vaga.

Confira abaixo parte do discurso feito por Doria para anunciar a sua renuncia à pré-candidatura:

“Hoje, neste 23 de maio, serenamente entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário a minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve, com a sensação de dever cumprida e missão bem realizada”.