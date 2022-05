Motorista morre após ser lançado de veículo durante capotamento na BR-158, em Caiapônia

Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra que, neste final de semana, foram registrados 20 acidentes que deixaram quatro pessoas feridas e três mortas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

Acidente: Motorista dorme no volante e bate na traseira de caminhão na BR-153, em Goiânia

Em um dos acidentes, registrado na madrugada de domingo (22), um motorista de 47 anos morreu na BR-158 próximo ao município de Caiapônia, região sudoeste de Goiás. De acordo com a PRF, uma caminhonete capotou e o motorista foi lançado para fora do veículo.

Motoristas percebem capotamento na BR-158, em Caiapônia

O acidente foi percebido por motoristas que passavam pela região, por volta de meio dia. Uma caminhonete estava fora da rodovia, capotada no meio de uma plantação de milho.

Tragédia: Motorista morre após caminhão cair de ponte na GO-050, em Santa Cruz de Goiás

Uma equipe da PRF então foi acionada e, pouco tempo depois, encontrou o veículo no meio do milharal e o motorista distante cerca de dez metros. Ele foi encontrado já sem vida.

Falta de Segurança: Criança de 3 anos, sem cadeirinha, fica gravemente ferida em batida na BR-153

A Polícia Técnico-Científica foi acionada para fazer a perícia no local e, segundo levantamentos preliminares, o acidente deve ter acontecido nas primeiras horas de domingo (22). A dinâmica do acidente não foi divulgada pela corporação.

De acordo com a PRF, a falta do cinto de segurança pode ter sido fator determinante para a morte do motorista.

Imagens mostram que a caminhonete ficou totalmente destruída. Veja:

Tragédia: Acidente deixa 4 mortos e 2 feridos na BR-158, em Jataí