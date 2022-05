Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás faz turnê internacional

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) volta a fazer uma turnê internacional, em 2022. Assim, serão apresentados quatro concertos nas cidades de Berlim e Potsdam (Alemanha). No repertório, serão executadas obras de compositores latino-americanos como: Heitor Villa-Lobos e Astor Piazzolla. Ademais, de Camargo Guarnieri, Arturo Márquez, Ary Barroso e Zequinha de Abreu. Além dos 52 integrantes da orquestra, os concertos vão contar com a participação de dois solistas, o Ian Lucas e o Natanael Ferreira.

O concerto de abertura da turnê internacional da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás acontece no próximo domingo (29/05), a partir das 11h, no Teatro Escola Basileu França, em Goiânia. A primeira apresentação em solo alemão vai acontecer na Kammermusiksaal da Berlin Philharmonie, dia 3 de junho às 20h. Além disso, o grupo faz um concerto na Friedenskirche em Potsdam-Sanssouci às 17h, do dia 5. Já no dia 8, o concerto acontece na Zwinglikirche em Berlim-Friedrichshain, a partir das 19h. A turnê finaliza na embaixada do Brasil em Berlim, no dia 10 às 20h.

A realização da turnê é patrocinada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Universidade Federal de Goiás (UFG) e Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França, com o apoio do Instituto Música e Cidadania.

História

Ao longo desses 20 anos de existência, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás realizou turnês nacionais e internacionais. Desse modo, já tocou em países como Espanha, Alemanha, Venezuela e China já foram visitados pelos músicos que integram o projeto.

Por meio da música, a orquestra já oportunizou a centenas de crianças e jovens do coração do Brasil uma perspectiva de profissionalização e transformação social. Os integrantes da OSJG recebem a “Bolsa Artista”, um incentivo do Governo de Goiás, para auxiliar os estudos musicais. Por tudo isso, a iniciativa tem se firmado como referência no país.