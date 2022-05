Programação do Fica 2022, que acontece na cidade de Goiás, é divulgada

A programação oficial do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2022, na cidade de Goiás, foi divulgada durante o último fim de semana. Assim, neste ano, o festival contará com 13 dias de ações, que serão realizadas presencialmente. Ademais, algumas atividades e filmes que serão disponibilizados on-line. O evento é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com co-realização do Sesc.

A abertura oficial do evento será no dia 24 de maio, às 19h, no Cine Teatro São Joaquim. Ao todo, o festival terá quatro mostras de cinema competitivas. Desse modo, serão exibidos mais de 50 filmes nacionais e internacionais.

Além disso, a programação do Fica 2022 terá rodas de conversas, mesas de debate, minicursos, oficinas de audiovisual e meio ambiente, cine itinerante, apresentações culturais, shows. Também recuperação de nascentes e mais ações de cunho ambiental e de ecoturismo. Todas as atividades serão gratuitas e com público limitado. As inscrições para as ações formativas serão realizadas pelo site oficial: www.ficafestival2022.com.br.

Shows

O Fica 2022 também conta com uma extensa programação de shows, todos gratuitos. Destaque para as apresentações de Gilberto Nunes e Juldair Souza, Maria Eugênia, Vinícius e Venâncio, Flávio Freire, Tininha Odara – Mulheres do Brasil, Andréa Luisa Teixeira, Elenízia da Mata, Luiz Chaffin, Marcos Jardim, Helena Caetana, Gabriel Lisboa, Lourany Cruz, entre outros. As apresentações acontecerão no Mercado Municipal, Praça de Eventos e Praça do Coreto.

No sábado (4/5), destaque para o show da cantora Vanessa da Mata, que será realizado a partir das 21h, na Praça de Eventos. Já no domingo (5/5) é a vez da apresentação do espetáculo 7x Pecado – Broadway in Concert, que será realizado às 20h no Cine Teatro São Joaquim.