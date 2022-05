Veja o que abre e o que fecha no feriado da padroeira de Goiânia, nesta terça (24)

Os órgãos governamentais, em Goiânia, terão seus horários de funcionamento alterados nesta terça-feira (24/5) devido ao feriado em comemoração ao dia da padroeira da capital, Nossa Senhora Auxiliadora. De acordo com informações da prefeitura de Goiânia, os serviços considerados como essenciais e que trabalham em constante sistema de plantões, tais como saúde, policiamento e emergência, irão funcionar normalmente.

É importante ressaltar que a vacinação contra a covid-19 funcionará normalmente e que, apesar de ser feriado em Goiânia, algumas opções de lazer, tais como Zoológico e Parque Mutirama, não devem estar em funcionamento. Desta forma, os horários de funcionamento dos órgãos públicos e shoppings será o seguinte:

Horário de funcionamento durante o feriado:

Serviços

Transporte coletivo: funcionamento normal;

funcionamento normal; Atende Fácil: unidades fechadas durante a terça-feira, com retorno do atendimento normal na quarta-feira (25);

unidades fechadas durante a terça-feira, com retorno do atendimento normal na quarta-feira (25); Vapt-Vupt: De acordo com o informado pela Secretaria de Adminsitração (Semad) do Governo de Goiás, as unidades de Goiânia, Iporá e Senador Canedo estarão fechadas nesta terça-feira, retornando às atividades na quarta-feira. As demais agências estarão em atendimento normal;

Secretaria de Adminsitração (Semad) do Governo de Goiás, as unidades de Goiânia, Iporá e Senador Canedo estarão fechadas nesta terça-feira, retornando às atividades na quarta-feira. As demais agências estarão em atendimento normal; Centro de Zoonoses: funcionamento em regime de plantão;

funcionamento em regime de plantão; Procon Goiânia: fechado durante o feriado, retornando aos atendimentos a partir das 8h desta quarta-feira (25);

Correios

Apenas três agências, em Goiânia, estarão em funcionamento nesta terça-feira (24), sendo elas Unidade do Terminal Bandeiras (Jardim Europa); Unidade da Praça do Sol (Setor Oeste); Unidade Centro-Oeste (Setor Centro-Oeste). Além das agências na capital de goiás, as unidades de Iporá, Leopoldo de Bulhões e Senador Canedo também estarão fechadas, por ser também feriado municipal na terça-feira.

Lazer e compras