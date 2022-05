Funcionária é atingida por caixa d’água e morre em escola de Cristalina

Na tarde desta segunda-feira (23/5) uma mulher, de 30 anos, morreu após ser atingida por uma caixa d’água na escola em que ela trabalhava. O caso aconteceu na cidade de Cristalina e, de acordo com informações preliminares, o objeto teria caído sobre a vítima. Além da vítima fatal, que trabalhava na área de serviços gerais, uma outra funcionária ficou ferida e precisou ser encaminhada pra um hospital.

A Prefeitura de Cristalina se manifestou sobre o caso, dizendo que lamenta o apoio e está dando todo o suporte necessário à família da vítima, além de informar que está acompanhando de perto as investigações para saber como o acidente aconteceu. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Goiás (PMGO), a corporação foi acionada pela diretora da escola, que informou que uma caixa d’água havia caído em cima de uma funcionária, que morreu no local.

Uma outra funcionária da instituição de ensino também foi atingida e teve fraturas na perna, sendo necessário ser encaminhada para o Hospital de Base do Distrito Federal, em Brasília, no DF. No momento do acidente, os alunos estavam em sala de aula. A Prefeitura de Cristalina informou também que a unidade de ensino passava por obras, e que a caixa d’água, que tinha capacidade para 5 mil litros, estava sendo reformada, pois havia ferrugem no cano. A última manutenção no equipamento aconteceu há 12 anos.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) e de acordo com delegado responsável, a corporação policial precisa saber o que realmente aconteceu, se foi algo acidental ou proposital.