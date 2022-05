Acidente entre três veículos deixa cinco pessoas feridas na BR-414, em Anápolis

Um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (25/5), por volta de 4h50, envolvendo três veículos, deixou cinco pessoas feridas na BR-414, em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia.

Tragédia: Homem morre após ser atropelado por própria carreta durante conserto, em Goiás

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão múltipla envolveu um carro de passeio e dois veículos pesados, sendo um rodotrem e um caminhão. O motorista do carro de passeio teria fugido do local.

Como aconteceu o acidente com três veículos na BR-414, em Anápolis

Conforme apontou a PRF, um rodotrem seguia pela rodovia no sentido Corumbá/ Anápolis e, em determinado momento, tentou ultrapassar um carro que seguia no mesmo sentido. Segundo o motorista do caminhão, o carro estava trafegando em baixa velocidade na rodovia.

Acidente: Grave acidente mata duas pessoas carbonizadas e deixa outras duas feridas na BR-060

Durante a manobra, o semirreboque teria colidido contra a traseira do carro. Em seguida, um caminhão que trafegava em sentido oposto também bateu contra o semirreboque.

Com o impacto, cinco pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave. Elas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana).

Atropelamento: Idoso morre após cair de moto e ser atropelado por caminhão, em Anápolis

Após o acidente, o motorista do carro fugiu do local. A PRF suspeita que ele estivesse dirigindo sob o efeito de álcool.

Por causa da batida, a carga de calcário do rodotrem se espalhou por toda a via, que ficou com uma das faixas interditadas. A PRF controlou o trânsito na região.