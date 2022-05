Festa do Divino e Cavalhadas de Pirenópolis têm programação divulgada

Após dois anos suspensas devido à pandemia da Covid-19, a Festa do Divino e as Cavalhadas de Pirenópolis voltam a ser realizadas a partir do dia 25 de maio. Assim, reconhecida pelo IPHAN, em abril de 2010, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, a Festa do Divino Espírito Santo celebra, em 2022, 204 anos de história e tradição.

“É uma imensa alegria o retorno dessa celebração histórica e tão importante para nós, pirenopolinos. A Festa do Divino Espírito Santo é uma manifestação genuinamente popular. Ela traduz o espírito festivo e alegre do nosso povo”, afirma o prefeito de Pirenópolis, Nivaldo Melo.

A festa tem o seu ápice no Domingo do Divino. Dessa maneira, acontece 50 dias após a Ressurreição de Cristo, no Domingo de Páscoa, segundo o calendário da igreja católica. Oriunda dos Açores, região de Portugal, onde é conhecida como as Cavalhadas de São Pedro, a festa mescla festejos religiosos e profanos. Dessa maneira, reúne uma série de manifestações, tais como novena, folias e procissão, missa e reinados. Além disso, roqueira, mascarados, cavalhadas, pastorinhas, congadas, catira e outras manifestações folclóricas.

A Festa do Divino e as Cavalhadas de Pirenópolis são preparadas pela comunidade pirenopolina e seus grupos culturais/religiosos. Porém, os preparativos começam bem antes, um dia após o Domingo de Páscoa. Dessa forma, as pessoas produzem armaduras, bordados, produção de máscaras e flores que as enfeitam. Ademais, mastro, roupas de mascarados, bandeiras do Divino, verônicas e muito mais.

Programação da Festa do Divino e das Cavalhadas de Pirenópolis

A Festa do Divino Espírito Santo 2022 tem início oficial nesta quarta-feira (25/5). Assim, a saída da Folia do Divino (Zona Rural) acontece já neste primeiro dia. Na sexta-feira (27/5), a partir das 15h, acontece a chegada da Folia do Divino Espírito Santo (Renovação Cristã). Além disso, no domingo (29/5), às 17h, ocorre a chegada da Folia do Divino Espírito Santo (Zona Rural), pelas ruas da cidade e casa do Imperador.

Já no dia 4 de junho acontece, às 18h, é o último dia de novena com Missa, na Igreja Matriz de Pirenópolis. No dia 5 de junho, no Domingo do Divino, às 13h acontece a abertura das tradicionais Cavalhadas de Pirenópolis. , 1° dia de Cavalhadas. No dia 16 de junho, Corpus Christi, ocorre entrega da Coroa e posse do Novo Imperador na Igreja.

Confira AQUI a programação completa da Festa do Divino e das Cavalhadas de Pirenópolis