Goiânia sedia 1º Congresso Brasileiro de Trilhas (CBT)

Goiânia sedia, desta quarta-feira (25/5) até o próximo domingo (29/5), o 1º Congresso Brasileiro de Trilhas (CBT). Assim, o evento acontece no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Em formato híbrido, irá reunir os principais especialistas em trilhas de longo curso nacionais e internacionais. A transmissão on-line será realizada pelo YouTube. A realização é da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) em parceria com a Rede Brasileira de Trilhas.

As trilhas de longo curso têm como objetivo a conexão das paisagens. Desse modo, funcionam como ferramenta para conservação ambiental. Além disso, oportunizam aos municípios envolvidos a transformação do turismo local, com geração de desenvolvimento econômico e social. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), no cenário pós-pandemia, os viajantes têm procurado destinos que oferecem maior contato com a natureza. o mercado do ecoturismo e turismo de aventura é cada vez mais promissor.

O 1º Congresso Brasileiro de Trilhas (CBT) tem o objetivo de integrar e capacitar os atores envolvidos na implementação das trilhas de longo curso no território nacional e contará com a presença de integrantes de diversos segmentos e de gestores de trilhas em países das Américas do Norte, Central e do Sul para troca de experiências. Na ocasião, sob a liderança da World Trails Network, serão discutidas as bases para uma Rede Pan Americana de Trilhas.

De acordo com o presidente da Associação Rede Brasileira de Trilhas, Hugo de Castro, Goiânia foi escolhida para sediar o congresso pelo protagonismo de Goiás na implantação de trilhas importantes, como o Caminho de Cora Coralina, Caminho dos Veadeiros e Caminho do Pai, que fazem parte da TLC Caminho Goyazes.

Programação

O 1º Congresso Brasileiro de Trilhas (CBT) contará com palestras, minicursos, oficinas técnicas. Ademais, com fóruns para acordos institucionais, mostra fotográfica e visitas técnicas em trilhas de Goiás. Serão cinco dias de atividades simultâneas à Feira de Negócios – X – Trilhas, com parceiros dos setores público e privado. Na programação está prevista, também, apresentação de casos de sucesso – como a Rota Vicentina de Portugal e a Rede Boliviana de Trilhas.

Entre os nomes que já estão confirmados estão: a arquiteta referência no cicloturismo, Renata Falzoni; o especialista em marketing digital no Turismo, Thiago Akira; a co-fundadora da Rota Vicentina, Marta Cabral.

Os interessados em participar podem se inscrever, gratuitamente, no link: bit.ly/1-congresso-trilhas, onde também está disponível a programação do evento.

Serviço: 1º Congresso Brasileiro de Trilhas

Quando: 25 a 29 de maio de 2022

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer – Avenida Jamel Cecílio, nº 4.490, Setor Fazenda Gameleira

Inscrição: Gratuita