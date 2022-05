Homem invade restaurante, mata a ex-esposa e se mata em seguida, em Itumbiara

Nesta quarta-feira (25/5), um homem invadiu um restaurante, em Itumbiara, matou a ex-mulher a facadas e se matou logo em seguida. De acordo com informações do delegado da cidade, a mulher estava trabalhando quando foi pega de surpresa pelo ex-marido, que a acertou com um golpe de faca no peito. O casal morreu no local.

Ainda segundo o delegado, o homem e a mulher viveram juntos por 12 anos e estavam separados a mais ou menos uma semana. O casal deixa um filho, fruto do período em que estiveram casados. Pessoas que presenciaram o crime disseram que o homem chegou no restaurante no momento em que a ex-mulher servia comida para um cliente. O agressor a segurou por trás e a esfaqueou no peito e, em seguida, acertou o próprio peito.

Apurações mostraram que a mulher era constantemente ameaçada pelo ex-marido, desde que decidiu pedir a separação. O homem sempre enviava mensagens alegando que cometeria suicídio também. Apesar as ameaças, o delegado informou que a vítima não fez nenhuma ocorrência relatando as ações do ex-companheiro.

Familiares contaram à corporação policial que só descobriram que o homem era agressivo após o fim do relacionamento, uma vez que a mulher nunca havia comentado com parentes sobre ter sofrido algum tipo de agressão.