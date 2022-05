Homem mata esposa e filho, em São Domingos, e simula incêndio para esconder o crime

Nesta terça-feira (24/5) um homem foi preso suspeito de matar a esposa e o filho, além de simular um incêndio acidental na casa em que eles moravam. O caso aconteceu na região nordeste de Goiás, no município de São Domingos. As chamas foram apagadas pelos vizinhos das vítimas.

De acordo com informações da Polícia Técnico-Científica, o suspeito alegou que houve um curto-circuito na casa enquanto um celular carregava. Todavia, a perícia feita no local identificou que os vestígios encontrados não confirmavam essa versão. Durante as análises, uma lâmina foi encontrada no corpo da mulher, que tinha 30 anos de idade.

A delegada responsável pelo caso confirmou que o suspeito foi preso, porém não deu maiores detalhes sobre o motivo do crime e nem como os homicídios aconteceram, visto que a investigação ainda segue em andamento. A morte das mulher e do filho, de 2 anos, aconteceu neste sábado (21).

Vizinhos perceberam as chamas e acionaram a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO). Todavia, como a unidade do CBMGO mais perto fica localizada em Campos Belos, a 90 km de distância de São Domingos, os próprios moradores da região começaram a apagar o fogo, que destruiu a sala da casa.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) não divulgou o nome do suspeito, desta forma o Dia Online não conseguiu localizar a sua defesa. O espaço segue aberto para manifestações.

