Recuperado da Covid-19, Caiado retoma agenda nesta quarta-feira (25)

O governador Ronaldo Caiado (DEM) fez um novo teste para Covid-19 no final da tarde desta terça-feira (24/5) e o resultado foi negativo. Desta forma, ele retoma as agendas públicas a partir desta quarta-feira (25).

O resultado negativo veio nove dias após o diagnóstico da doença. O primeiro teste foi feito por Caiado no dia 17 de maio, após ele apresentar um quadro febril. Segundo a assessoria do governador, ele se recuperou rapidamente e estava assintomático desde a última sexta-feira (20).

“O governador agradece as inúmeras manifestações de solidariedade do povo goiano e as orações por sua plena recuperação.”, informou a assessoria em nota.

Entre os compromissos previstos na agenda do Governo de Goiás nesta quarta-feira (25), está um evento nacional de bombeiras militares, em Brasília, onde a primeira-dama Gracinha Caiado receberá uma homenagem.

O evento ocorre anualmente em diversos Estados do Brasil e, ao longo da programação, personalidades e autoridades são homenageadas pela contribuição à carreira da mulher bombeira militar. A condecoração é dada a um representante de cada ente federativo e, neste ano, Gracinha será a homenageada de Goiás.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), já foram registrados 1.356.052 casos de doença no território goiano. Além disso, outros 772.537 casos suspeitos estão em investigação.

O boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (24) aponta que nas últimas 24 horas foram registrados 1.142 casos de Covid-19.

Em relação as mortes, já foram confirmadas 26.604 em decorrência da doença até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 1,96%. Há ainda 291 óbitos suspeitos que estão em investigação.