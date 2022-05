Vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota, testa positivo para Covid-19

O vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota (UB), confirmou por meio das redes sociais, na manhã desta quarta-feira (25/5), que testou positivo para a Covid-19. Sua esposa, Gabriela Tejota, também foi diagnosticada com a doença.

De acordo com o político, ele está assintomático e a esposa apresenta sintomas leves. Eles estão em isolamento e seguindo todos os protocolos necessários para evitar a disseminação da doença.

Tejota informou ainda que cancelou todos os compromissos e Ronaldo Caiado, que agora testou negativo para a Covid-19, reassumirá os compromissos oficiais.

“Após minha esposa, Gabriela Tejota, apresentar alguns sintomas gripais, testamos, nesta terça-feira (24), para Covid-19 e os resultados foram positivos. Não apresento sintomas, e ela está com leves. Estamos sob cuidados médicos e seguindo os protocolos. Cancelei as agendas no gabinete da Vice-Governadoria e viagens. O governador Ronaldo Caiado, a quem representei oficialmente nos últimos dias, já testou negativo e retoma a rotina de compromissos. Daqui do isolamento, peço a Deus que cuide de todos.”, escreveu na publicação.

Governador Ronaldo Caiado testa negativo para Covid-19 e retoma agenda

Nove dias após ser diagnosticado com Covid-19, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), retoma a agenda oficial a partir de hoje (25). O último teste feito pelo governador, nesta terça-feira (24), teve resultado negativo.

Entre os compromissos previstos na agenda do Governo de Goiás nesta quarta-feira (25), está a inauguração do Colégio Estadual Nazir Safatle, no Jardim Curitiba II, às 15 horas, em Goiânia.

