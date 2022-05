Festa de Trindade: veja lista de contemplados com pontos comerciais na Rodovia dos Romeiros

Foi realizado na quarta-feira (25), pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), o sorteio dos pontos comerciais disponíveis na GO-060, conhecida como Rodovia dos Romeiros, durante a Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade.

Neste ano, 1.326 pessoas de inscreveram, um aumento de 35% em relação a 2019, quando foi realizada a última edição presencial da romaria. No total, 166 pontos estão disponíveis.

A Festa do Divino Pai Eterno acontece de 24 de junho a 3 julho e os comerciantes podem vender produtos de gêneros alimentícios, bebidas não alcoólicas, artigos de beleza, roupas, bijuterias ou brinquedos. O evento religioso espera receber cinco milhões de fiéis.

Festa de Trindade: lista de contemplados

Os contemplados com um ponto comercial na Rodovia dos Romeiros devem seguir alguns passos para confirmar a participação. Veja:

Acessar o site da Goinfra e emitir a guia no valor de R$ 33,74, referente à ocupação de espaço à margem da rodovia;

Pagar a taxa da guia até o dia 31 de maio de 2022;

Entregar, na sede da Goinfra, toda a documentação pessoal como cópias de identidade, CPF, comprovante de endereço e o comprovante de pagamento da guia na coordenação de administração da faixa de domínio;

Participar de uma palestra que será ministrada no dia 6 de junho, às 9h, no auditório da Goinfra.

Durante a palestra, os comerciantes receberão orientações sobre segurança, cuidados sanitários, manuseio de alimentos e outras informações pertinentes à Romaria de Trindade. No final do encontro, serão entregues as autorizações para montagem das barracas.

Montagem das barracas

Os comerciantes podem começar a montar as barracas a partir do dia 19 de junho, conforme os pontos definidos no sorteio. Toda a estrutura é de responsabilidade dos comerciantes, mas devem seguir o padrão, sendo de cor branca com dimensão de 4×4 metros.

Clique e acesse a lista de contemplados com pontos comerciais na Rodovia dos Romeiros.

Reforço na operação

Durante a realização da feira, os ônibus terão uma operação especial com ampliação do número de viagens da linha do Eixo Anhanguera para o trajeto entre Trindade e Goiânia.

O Corpo de Bombeiros vai atuar com cerca de 60 militares por dia na operação para garantir segurança aos turistas e romeiros nos dias de semana. Nos dias de maior movimento, o número de bombeiros pode chegar a 72. Os bombeiros ainda contarão com 11 viaturas, dois caminhões de combate a incêndio, duas camionetes de salvamento avançado, cinco ambulâncias para resgate pré-hospitalar e duas motorresgates para deslocamento rápido.