Filme goiano As Duas Irenes entra no catálogo da Netflix

O filme goiano As Duas Irenes, de Fabio Meira, agora pode ser conferido também no streaming Netflix. Assim, lançado e 2017, teve apoio do primeiro Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC – 2014).

O drama As Duas Irenes narra a história da adolescente Irene. Após descobrir que o pai tem uma segunda família e outra filha da mesma idade e nome, ela se dedica a conhecer a meia-irmã. Dessa maneira, acaba conhecendo uma Irene completamente diferente dela.

Escrito e dirigido por Fabio Meira, tem Marco Ricca, Susana Ribeiro, Inês Peixoto e Teuda Bara. Com produção da Balacobaco Filmes, o longa estreou no Festival de Berlim. Desse modo, foi ganhador de quatro Kikitos (símbolo e prêmio máximo) no Festival de Gramado. Entre eles, o de Melhor Filme pela Crítica e Melhor Roteiro.

As Duas Irenes recebeu mais de 10 prêmios nacionais e internacionais. O filme entrou em cartaz nos cinemas de todo o Brasil em 2017, quando foi considerado um dos 10 melhores filmes daquele ano. O longa foi vendido para países como Suécia, Polônia, México, Uruguai e China.

Investimento

O diretor Fabio Meira afirma que o Fundo de Arte e Cultura de Goiás “foi fundamental para viabilizar As Duas Irenes, que agora está na Netflix. “Sem ele [FAC], o filme não existiria e não teria aberto caminho para diversos outros filmes goianos que, assim como as Irenes, tiveram sua estreia no Festival de Berlim”, ressalta.

Fabio também pontua que o investimento estadual em cultura permite a valorização da produção local. Ademais, é um retorno econômico para o próprio Estado, por meio da geração de renda, emprego e visibilidade. “O filme estar disponível no catálogo da Netflix é uma oportunidade de alcançar novos públicos e mostrar a nossa cultura e a beleza de nosso Estado a todo o Brasil. Certamente, serve como estímulo para novos atores e cineastas goianos. É sempre uma honra poder representar Goiás através do meu trabalho”, conclui.