Incêndio destrói garagem de carros, em Goiânia; prejuízo é avaliado em R$ 3 milhões

Por volta das 2h da manhã desta quinta-feira (26/5) as equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foram acionadas para combater um incêndio na garagem de uma empresa que vende veículos seminovos, em Goiânia. Os carros foram totalmente destruídos pelas chamas e de acordo com o proprietário de estabelecimento, o prejuízo pode chegar a R$ 3 milhões.

Fogo: Incêndio destrói mais de 10 veículos em oficina de Anápolis

No local haviam carros populares e de luxo. Ainda de acordo com o dono da garagem, o fogo atingiu 27 dos 35 veículos que estavam no local, onde 7 deles ficaram completamente queimados. Além dos automóveis, o incêndio destruiu o escritório, computadores e ar condicionado da empresa, além de danificar a estrutura do local.

Falta de energia: Procon Goiás instaura processo contra a Enel por má prestação de serviço

O proprietário conta que os vizinhos quem viram o fogo e entraram em contato com ele informando sobre o caso. O CBMGO informou que, apesar da dimensão do incêndio, não houve feridos e que ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio. A suspeita inicial é de que as chamas tiveram início devido a um curto-circuito.

Trânsito: Motociclista morre após bater contra caminhão na BR-153, em Aparecida