Menina é picada por cobra durante pescaria na zona rural de Niquelândia

Uma criança de 10 anos foi picada por uma cobra enquanto em um rio, localizado na zona rural de Niquelândia, região norte do estado de Goiás. Após receber a picada do animal, a menina passou mal e precisou ser leva para o hospital, pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), onde recebeu o soro contra os efeitos do veneno.

De acordo com o informado pelo sargento do CBMGO, a corporação foi acionada pelos familiares da criança, que já estavam na estrada quando fizeram a ligação. Desta forma a viatura encontrou com a vítima no meio do caminho. O sargento conta também que no momento em que a equipe de resgate encontrou a criança, a mesma estava passando mal e reclamava que a visão estava embaçada.

Ao chegar na unidade de saúde, a menina tomou o soro contra o veneno e ficou internada em observação. O caso aconteceu neste domingo (22/5) durante um encontro de crianças, feito na zona rural, para uma pescaria. O grupo de crianças estava acompanhado por adultos, que auxiliaram nos primeiros socorros.

