Tantas Almas estreia no Cine Cultura nesta quinta-feira (26/5)

A programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia, tem a estreia, nesta quinta-feira (26/5), do filme Tantas Almas, do diretor colombiano Nicolás Rincón Gille. Além disso, os filmes Mirador, de Bruno Costa, Arthur Rambo – Ódio nas Redes, de Laurent Cantet, bem como Amigos de Risco, dirigido por Daniel Bandeira, seguem em cartaz até o dia 2 de junho.

Premiado em vários festivais, o longa-metragem Tantas Almas aborda a violência das milícias em seu país. Assim, a história se passa na Colômbia de 2003, um ano fundamental na história da violência paramilitar no país. Narcotraficantes, proprietários de terras, políticos e militares se uniram para criar uma força de extrema-direita. Desse modo, o objetivo era aumentar o seu poder, atacando camponeses e ONGs progressistas.

O filme é a primeira obra em ficção do diretor colombiano que se consagrou fazendo documentários. Dessa forma, o longa foi construído a partir de relatos reais de quando o cineasta viajava pela região do Rio Magdalena e traz em seu elenco atores e atrizes não-profissionais.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secult Goiás, e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia, apenas dinheiro. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada.

O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo no local.

Confira a programação do Cine Cultura de 26 de maio a 2 de junho

15h – Amigos De Risco (18 Anos)

16h45 – Arthur Rambo – Ódio Nas Redes (14 Anos)

18h30 – Mirador (14 Anos)

20h20 – Tantas Almas (12 Anos)