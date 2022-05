Vereadores aprovam projeto que dá nome de Iris Rezende a viaduto de Goiânia

Na manhã desta quinta-feira (26/5) os vereadores de Goiânia aprovaram por unanimidade que o viaduto entre a Avenida Goiás e a Perimetral Norte, no Setor Urias Magalhães, seja nomeado em homenagem ao ex-prefeito Iris Rezende Machado. Antes do início da sessão, o líder do prefeito na casa, o vereador Anselmo Pereira (MDB), leu uma solicitação feita pela prefeitura para que fosse retirado e arquivado o projeto, enviado pelo Paço Municipal, de que o viaduto mencionado acima, tivesse o nome do bispo Abigail Carlos de Almeida.

A justificativa dada pela prefeitura quanto ao arquivamento do processo é de que o Paço Municipal não tinha qualquer conhecimento sobre a iniciativa do vereador Clécio Alves (Republicanos), autor do projeto que homenageia o ex-prefeito Iris Rezende. A administração municipal argumenta ainda que de alguma forma a proposta foi ignorada pela casa, “tampouco a memória do eterno líder que se pretende homenagear”.

Durante a votação do projeto, o vereador Cabo Senna (Patriota) solicitou a atenção os colegas de caso para o fato de que, na capital goiana, existem muitas homenagem ao ex-prefeito. “Vou votar favorável. Mas é interessante os vereadores ficarem atento, senão tudo em Goiânia terá o nome de Iris Rezende. Ele foi um político que fez história (…) parece que não tem mais ninguém, só tem ele”, alegou o parlamentar.

Através videoconferência, o vereador Clécio Alves, que é o autor do projeto, disse que as homenagens a Iris Rezende serão feitas o quanto forem necessárias. “Se pudesse faria mais homenagens. Noventa por cento do que Goiânia tem de bom foi Iris quem fez. Era um sábio, visionário, estadista. Um homem que de um milhão que nasce um. Até os adversários o respeitavam”, rebateu.

