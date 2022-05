Zelador é preso por abusar de alunas dentro da unidade de ensino, em Mineiros

Um homem que trabalhava como zelador em uma escola no município de Mineiros, região sudoeste de Goiás, foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas alunas de 11 anos. A prisão foi feita pela por uma equipe da Polícia Militar de Goiás (CBMGO), que informou que o suspeito confessou ter t0cado nas partes íntimas das meninas. O homem, que não teve a sua identidade revelada, alegar estar arrependido da atitude tomada.

O caso registrado nesta terça-feira (24/5) e de acordo com informações da Policia Civil de Goiás (PCGO), o suspeito estava com uma audiência de custódia marcada para acontecer nesta quarta-feira (25). Todavia, como o suspeito não teve seu nome revelado, o Dia Online não conseguiu confirmar se o homem segue à disposição da Justiça de Goiás ou se o mesmo já foi liberado.

Após a denúncia feita pelas meninas, a unidade de ensino emitiu um comunicação aos pais afirmando que todas as medidas necessárias já foram tomadas, que as identidades os envolvidos não serão divulgadas e que se empatiza com a situação pela qual as vítimas e suas famílias estão passando.

Investigação sobre o caso

Tendo como base a denúncia feita pelas alunas, o zelador da escola colocou a mão dentro da calça de uma delas que, com medo e assustada, saiu correndo. Não satisfeito, o suspeito ainda teria abraçado a segunda vítima enquanto tocava nas nádegas da garota.

O delegado responsável por investigar o caso disse que as vítimas foram até a direção do colégio e contaram, assustadas, para a coordenação o que havia acontecido. Desta forma, a coordenação da escola acionou a equipe de psicologia da instituição e na sequência solicitou apoio da Polícia Militar.

O delegado ressalta ainda que este tipo de situação se enquadra e é tratado como crime de estupro de vulnerável, devido a idade das vítimas e que o suspeito, caso condenado, pode pegar até anos de prisão. A Polícia Civil apurou que o suspeito é um idoso e que trabalhava na escola há cerca de 15 anos.

Foi apurado também a inexistência de qualquer outro registro de denúncia contra o zelador, todavia a corporação policial não descarta a hipótese de que possa haver outras vítimas. De acordo com o delegado da PCGO, as investigações estão em andamento, algumas testemunhas já estão sendo ouvidas dentre elas a equipe da coordenação e equipe de psicologia da escola, que confirmaram os fatos repassados pelas meninas.