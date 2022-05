Bolsonaro chega a Goiânia para evento religioso e é recebido por apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou em Goiânia na manhã desta sexta-feira (27) para participar de um evento religioso na Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira (Conamad), que ocorre até o próximo sábado (28/5). O evento reúne ministros, pastores, evangelistas e missionários de todo Brasil, na Assembleia de Deus Fama.

Assim que desembarcou, Bolsonaro foi recebido por apoiadores que o aguardavam no estacionamento do antigo hangar do aeroporto. O presidente passou pelo local e cumprimentou os apoiadores, que estavam trajados com camisetas nas cores verde e amarela e, ainda, seguravam a bandeira do Brasil.

Em seguida, o presidente saiu em um passeio de motocicleta pelas ruas da capital. Bolsonaro pilotava a motocicleta, desta vez usando capacete, e levava na garupa o Major Vitor Hugo Araújo, pré-candidato ao Governo de Goiás, que seguia sem o equipamento de proteção.