Desafio das Flores, trilha que passa por 26 municípios goianos, é lançada

O Desafio da Flores, um conjunto de caminhos interligados que passam por 26 municípios da Região Metropolitana e entorno, foi lançada pela Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo). Assim, segundo o Governo de Goiás, elas formam a maior trilha de zona metropolitana do mundo. A novidade foi apresentada durante a abertura do 1º Congresso Brasileiro de Trilhas, que será realizado até domingo (29/05), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Além disso, no local foi assinado repasse de R$ 3 milhões para investimentos em infraestrutura de atrativos.

O projeto deve alcançar até 2,5 mil quilômetros de trilhas nos municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Araçu, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis e Brazabrantes. Ademais, em Caldazinha, Campestre, Caturaí, Damolândia, Goiânia, Goianira, Goianápolis e Guapó. Também em Hidrolândia, Inhumas, Itauçu, Nerópolis, Nova Veneza e Santa Bárbara. E ainda em Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás, Trindade e Varjão.

Investimentos

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, explicou que o Desafio das Flores foi, idealizado pelo publicitário e diretor do CCON, Rubens Artero. Desse modo, a trilha vai possibilitar a prática do ecoturismo próximo à capital, movimentando a economia dos municípios envolvidos.

De acordo com o Governo de Goiás, o Desafio das Flores já possui a adesão de 90% das prefeituras. Dessa forma, 10 trechos mapeados já receberam a sinalização rústica. “O maior caminho de região Metropolitana do mundo está nascendo hoje. Garanto que vamos entregar uma grande plataforma de desenvolvimento”, afirmou Fabrício.

O 1º Congresso Brasileiro de Trilhas reúne, pela primeira vez, especialistas nas principais trilhas de longo curso nacionais e internacionais na capital goiana.

Durante a solenidade de abertura, a secretária estadual de Economia, Cristiane Schmidt, anunciou a suplementação orçamentária de R$ 3 milhões para investimentos em infraestrutura de três trilhas goianas: Caminho de Cora Coralina, Caminho dos Veadeiros e Caminho do Pai.