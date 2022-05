Marca goiana estreia no SPFW com coleção Jardins de Poteiro

A marca goiana Thear Vestuário estreia, na próxima semana, no SPFW, maior edição de semana de moda que acontece no Brasil, com o desfile da coleção Jardins de Poteiro. As peças são assinadas pelo empreendedor e diretor criativo Theo Alexandre. Assim, inspirada na obra do artista Antônio Poteiro, o Fashion film será apresentado no evento de forma digital, no dia 3 de junho, a partir das 17h.

O desfile da marca goiana Thear Vestuário no SPFW foi gravado no Instituto Antônio Poteiro. O local foi fundado pela família do artista com intenção de preservar e integrar as obras. Dessa forma, conta com um grande acervo das obras de Antônio Poteiro e de seu filho, Américo Poteiro, que também seguiu o caminho das artes.

“A nossa marca traz em todas as coleções a regionalidade goiana. Poteiro era português, mas criou raízes e encontrou inspiração em terras goianas e, com suas obras inconfundíveis, levou a cultura brasileira para o mundo”, diz Theo.

A coleção

Segundo ele, para a coleção Jardins de Poteiro foram estudadas e analisadas as obras de Poteiro. Assim, se inspiraram nas texturas de suas obras para criar detalhes em design de superfície. As cores e formas nos convidam a entrar no Jardim de Poteiro, passeando pelas flores do Cerrado. “A coleção se inspira na coragem de se reconectar com nosso verdadeiro ser. Acolhendo nossas diferenças e peculiaridades, no orgulho da singularidade do universo pessoal”, conta.

Com estilo coerente e harmonizador de cores, formas, contrastes e texturas, Poteiro foi um brilhante escultor, pintor e ceramista. Assim, essa é a base da nova coleção Jardins de Poteiro da Thear Vestuário, que será apresentada no SPFW. Para Theo Alexandre, esta será uma coleção de demonstração, formal e poética, do caminho que se encontra aberto a todos. Desse modo, busca relembrar a beleza do viver, exaltar a liberdade de ser e celebrar os encontros ao longo do processo.

Thear por Theo Alexandre

Fundada por Theo Alexandre, designer de moda pela Universidade Federal de Goiás (UFG), especialista em gestão de moda pela Universidade Estadual de Goiás e Docente no Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, a Thear Vestuário é uma marca que busca produzir moda de forma mais consciente, resgatando técnicas tradicionais, adormecidas no processo de produção fast fashion, buscando aumentar a relação afetiva entre a peça final e o consumidor.

Um dos seus pilares é a reutilização de resíduos dos tecidos que sobram no corte, acompanhado por modelagens que valorizam o atemporal, usando principalmente monofibra 100% algodão, tecido natural e biodegradável.